Конференція президентів ЄП заслухає доповідь щодо Тимошенко та Луценка
Конференція президентів Європейського парламенту – керівний орган, до складу якого входять президент, віце-президенти та президенти парламентських груп – 18 квітня заслухає доповідь місії зі спостереження за вирішенням політичних справ екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.
"За результатами свого останнього візиту в Україну екс-голова Європейського парламенту Пет Кокс та колишній Президент Польщі Олександр Квасневський виступлять з доповіддю на конференції президентів Європарламенту у Страсбурзі, на якій і буде вирішуватися питання щодо можливості продовження роботи цієї місії", - сказав заступник голови партії "Батьківщина" Григорій Немиря, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.
На його думку, продовження роботи місії залежатиме у тому числі і від влади України та її готовності виконувати рекомендації П.Кокса та О.Квасневського. "Поки ще це рішення прогнозувати складно", - зазначив він.
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Як повідомлялося, напередодні, 28 березня, П.Кокс та О.Квасневський відвідали Ю.Тимошенко у харківській лікарні. Їх зустріч тривала близько трьох годин.
Сьогодні місія Європейського парламенту планує провести зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.