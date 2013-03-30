Конференція президентів ЄП заслухає доповідь щодо Тимошенко та Луценка

"За результатами свого останнього візиту в Україну екс-голова Європейського парламенту Пет Кокс та колишній Президент Польщі Олександр Квасневський виступлять з доповіддю на конференції президентів Європарламенту у Страсбурзі, на якій і буде вирішуватися питання щодо можливості продовження роботи цієї місії", - сказав заступник голови партії "Батьківщина" Григорій Немиря, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

На його думку, продовження роботи місії залежатиме у тому числі і від влади України та її готовності виконувати рекомендації П.Кокса та О.Квасневського. "Поки ще це рішення прогнозувати складно", - зазначив він.

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Як повідомлялося, напередодні, 28 березня, П.Кокс та О.Квасневський відвідали Ю.Тимошенко у харківській лікарні. Їх зустріч тривала близько трьох годин.

Сьогодні місія Європейського парламенту планує провести зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.