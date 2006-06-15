Торговці зброєю хотіли підірвати міліціонера
15:13, 15 червня 2006Політика
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Житомирські правоохоронці стали цьому на заваді
Співробітниками УМВС України у Житомирській області попереджено спробу вбивства начальника Новоград-Волинського райвідділу міліції Віктора ПРИЛИПКА, якого хотіли підірвати, щоб завадити розслідуванню кримінальної справи про незаконний обіг зброї.
Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ УМВС України в Житомирській області.
За інформацією ЦГЗ, у кількох затриманих зі схованки вилучено радіокерований вибуховий пристрій осколкової дії, бойовий заряд якого становить 460 г у тротиловому еквіваленті.
За фактом замаху на життя працівника правоохоронних органів міжрайонною прокуратурою Новоград-Волинського порушено кримінальну справу за ст. 348 Кримінального кодексу України
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