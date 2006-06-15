Торговці зброєю хотіли підірвати міліціонера

Співробітниками УМВС України у Житомирській області попереджено спробу вбивства начальника Новоград-Волинського райвідділу міліції Віктора ПРИЛИПКА, якого хотіли підірвати, щоб завадити розслідуванню кримінальної справи про незаконний обіг зброї.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ УМВС України в Житомирській області.

За інформацією ЦГЗ, у кількох затриманих зі схованки вилучено радіокерований вибуховий пристрій осколкової дії, бойовий заряд якого становить 460 г у тротиловому еквіваленті.

За фактом замаху на життя працівника правоохоронних органів міжрайонною прокуратурою Новоград-Волинського порушено кримінальну справу за ст. 348 Кримінального кодексу України