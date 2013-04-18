ЦВК призначила дату проміжних виборів нардепа у Севастополі

Центральна виборча комісія на 7 липня призначила проміжні вибори народного депутата у 224-му одномандатному окрузі (Севастополь).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на засіданні Центральної виборчої комісії. Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Павла Лебедєва, який був обраний до парламенту у 224-му мажоритарному окрузі в Севастополі, і є представником Партії регіонів у зв’язку з призначенням його міністром оборони.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, зазначений виборчий процес починається з дня, наступного після дня опублікування цієї постанови. Для забезпечення належної організації підготовки та проведення повторних та проміжних виборів народного депутата України ЦВК встановила відповідні строки низки виборчих процедур таких виборів в одномандатному виборчому окрузі.

Також на сьогоднішньому засіданні ЦВК затверджено Порядки розподілу керівних посад в ОВК та ДВК між суб’єктами подання кандидатур до складу цих комісій.

Разом з тим, затверджено Роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України та встановлено форми необхідних подань.

Після відповідного обговорення Комісія встановила Порядки надання кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі, ефірного часу та друкованих площ для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення повторних та проміжних виборів народного депутата.

Ще однією постановою ЦВК затвердила три форми іменного запрошення на вибори народних депутатів України.

Розглянувши надісланий Національним банком України на погодження проект змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, щодо порядку відкриття і закриття рахунків фондів референдуму суб’єктів процесу всеукраїнського референдуму, Комісія постановила погодити зміни до цієї Інструкції.

Під час засідання внесено деякі зміни до складу територіальних виборчих комісій у трьох регіонах України, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.