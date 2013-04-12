Влада Севастополя закликала не політизувати День Перемоги

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Сергій Савенков у прямому ефірі заявив: «9 Травня минулого року затьмарили окремі політичні партії, які встали в колону зі своїми політичними прапорами, хоча ми просили всі політичні сили не робити цього, тому що у святе свято політики не має бути. Сподіваємося, що цього року цього не буде».

За словами віце-губернатора, керівництвом міста поставлено завдання забезпечити максимальну участь ветеранів-переможців у всіх заходах, особливо 9 Травня в Параді Переможців. «Вирішується питання про те, щоб ті ветерани, які не зможуть фізично брати участь в Параді Переможців і пройти в строю, проїхали в колонах на техніці, ретро-автомобилях, мотоциклах, опинилися серед глядачів параду», - сказав С.Савенков.

Він також сказав, що 9 Травня, як і в попередні роки, відбудеться проходження урочистим маршем військ Севастопольського гарнізону. «Як і раніше, за традицією моряки ВМС України і Чорноморського флоту Російської Федерації пройдуть в єдиному строю пліч-о-пліч», - сказав С.Савенков.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 року, незважаючи на заклик до політичних партій і громадських організацій не політизувати свято, ряд партій і громадських організацій зі своєю символікою і політичного характеру транспарантами пройшли слідом за «Парадом переможців», тим самим затримавши початок проходження урочистим маршем військ гарнізону і марш-парад духових оркестрів.