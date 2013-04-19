В Європарламенті називають успіхом звільнення Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Страсбурзі повідомив Президент Європарламенту Мартін Шульц після засідання конференції президентів ЄП.

“Це надзвичайно великий успіх — прогрес, досягнутий у справі Ю.Луценка”, - сказав він.

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Своєю чергою П.Кокс зазначив, що події минулого тижня в Україні є чітким сигналом бажання української влади підписати Угоду про асоціацію з ЄС у цьому році.

Також П.Кокс зазначив, що на сьогодні офіційний Київ вже зробив багато кроків вперед, але також що необхідно зробити.

“І сьогодні найважливіше — завершити цю ситуацію з українським парламентом, який заблокований і не може робити свою важливу роботу зі схвалення необхідних рішень щодо євроінтеграції”, - сказав П.Кокс.