В Європарламенті називають успіхом звільнення Луценка
У Європейському парламенті звільнення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка назвали успіхом місії під керівництвом колишніх президентів Європарламенту та Польщі Пета Кокса та Александра Квасневсього.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Страсбурзі повідомив Президент Європарламенту Мартін Шульц після засідання конференції президентів ЄП.
“Це надзвичайно великий успіх — прогрес, досягнутий у справі Ю.Луценка”, - сказав він.
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Своєю чергою П.Кокс зазначив, що події минулого тижня в Україні є чітким сигналом бажання української влади підписати Угоду про асоціацію з ЄС у цьому році.
Також П.Кокс зазначив, що на сьогодні офіційний Київ вже зробив багато кроків вперед, але також що необхідно зробити.
“І сьогодні найважливіше — завершити цю ситуацію з українським парламентом, який заблокований і не може робити свою важливу роботу зі схвалення необхідних рішень щодо євроінтеграції”, - сказав П.Кокс.