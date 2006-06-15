Статистика першого раунду ігор ЧС

У Німеччині закінчився перший раунд ігор по групам фіналу Чемпіонату світу з футболу, де зіграно 16 матчів, з них лише три - внічию.

У цих іграх забито 39 м’ячів, що становить в середньому 2,43 гола на один матч. Найбільшу перемогу здобула збірна Іспанії, яка виграла в України з рахунком 4:0. Також 4 м’ячі забили німці в матчі з костариканцями, однак у цьому випадку рахунок становив 4:2.

У матчах цієї першої черги судді показали 72 жовті карти. А також три - червоні, з яких одну було показано українцю Владиславу ВАЩУКУ.

Перемогою розпочали чемпіонат бразильці, які відстоюватимуть титул чемпіонів, які виграли у хорватів з рахунком 1:0.