Яценюк ускладнив процедуру відставки голови «Батьківщини»

За його пропозицією фракція затвердила нове положення про свою діяльність, згідно з яким відставка голови може бути прийнята не менше 2/3 голосів. Альтернативна пропозиція - зміщувати голову простою більшістю голосів - в "Батьківщині" відхилили. Підвищення порогу голосування соратники пана Яценюка назвали "технічним рішенням" і запевнили, що воно "не пов'язане з планами влади щодо зміщення лідера фракції".

Учора в розпорядженні Комерсант-Україна опинилася копія положення "Про депутатської фракції" Батьківщина "у Верховній раді VII скликання", затвердженого на засіданні фракції 16 квітня. Цей документ суттєво ускладнює процедуру обрання та відкликання голови фракції - Арсенія Яценюка, а також встановлює цілі і завдання народних депутатів "Батьківщини". "Главою фракції вважається обраний (відкликаний) член фракції, за якого (за відгук якого) проголосувало більше ніж 2/3 членів фракції", - сказано в положенні.

За даними офіційного сайту Верховної ради, зараз у фракції "Батьківщина" числяться 95 осіб. Таким чином, для відкликання Яценюка тепер необхідні голоси не менше 64 народних депутатів.

"Положення про діяльність фракції "Батьківщина" було затверджено в тій же редакції, в якій цей документ діяв у Верховній раді VI скликання. Його схвалили 89 народних депутатів, при 2, що утрималися", - повідомило джерело в керівництві фракції. За його словами, з моменту заснування 12 грудня 2012 фракція діяла без положення, а, отже, питання про відкликання голови було не врегульоване. "У законі "Про регламент Верховної ради" сказано, що дії фракцій повинні грунтуватися на демократичності і не повинні суперечити Конституції та іншим законам. Це означає, що рішення про відкликання Арсенія Яценюка за відсутності положення могло бути прийняте простою більшістю голосів (не менше 48 людей . - ред.)", - підкреслив співрозмовник.

Слід зазначити, що необхідність у підвищенні мінімального порогу голосів, необхідного для відставки пана Яценюка, виникла через загрозу перевороту всередині фракції. Сам Арсеній Яценюк вперше заявив про це на початку квітня, після того, як фракцію покинули чотири народні депутати - Віталій Немилостивий, Ігор Скосар, Роман Стаднійчук та Олег Канівець.