Прокурор пояснила, чому Тимошенко не везуть до суду силою

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко в чергове зірвала засідання Київського районного суду Харкова у справі про фінансові порушення у діяльності корпорації “Єдині енергетичні системи України”.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу після засідання наполягла представник державного обвинувачення у справі ЄЕСУ Вікторія Калита.

Вона підкреслила, що підсудна Ю.Тимошенко відмовляється як особисто прибути на засідання Київського райсуду Харкова, так і від участі у засіданні в режимі відео-конференції.

“Сьогодні Тимошенко вкотре зірвала судове засідання”, - сказала В.Калита.

За її словами, екс-прем’єр відмовляється від участі в суді в режимі відео-конференції не зважаючи на те, що є відповідна технічна можливість як у ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, де вона перебуває, так і у Київського районного суду.

“Через таку поведінку ця справа не може зрушити вже рік з місця. Проте Тимошенко просто зобов’язана з’явитися до суду. Це її прямий обов’язок”, - підкреслила прокурор.

На її думку, Ю.Тимошенко ігнорує закони України, а також виражає відверту неповагу до суду.

В.Калита висловила переконання, що європейські спостерігачі повинні дати цьому належну оцінку.

“Я думаю, що європейські експерти, які колись, можливо, будуть давати оцінку цьому судовому процесу, зобов’язані звернути увагу на таку поведінку підсудної в судовому засіданні”, - сказала В.Калита.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому держобвинувачення не заявляє клопотання про примусову доставку Ю.Тимошенко на засідання Київського районного суду Харкова, В.Калита зауважила: “Ми не прихильники застосування якихось насильницьких способів, але, я вже відповідала, що терпіння в нас поки що є”.