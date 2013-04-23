Суд у справі ЄЕСУ знову перенесли

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та її захисниці Євгенії Тимошенко.

“Суд постановив вважати неможливим розгляд справи за відсутності підсудної Тимошенко Юлії Володимирівни та її захисника Тимошенко Євгенії. В судовому засіданні оголошується перерва до 21 травня, 10.00”, - сказав К.Садовський.

Під час судового засідання представники державного обвинувачення запропонували перенести слухання у зв’язку з відсутністю Ю.Тимошенко.

Водночас захисники екс-прем’єра висловилися за необхідність розгляду заявленого ними на попередніх засіданнях клопотання про закриття кримінальної справи.

За словами захисників, справа щодо ЄЕСУ вже була закрита Генеральною прокуратурою, і правомірність її закриття підтверджував Верховний Суд України.

Захисник Сергій Власенко підкреслив, що незакриття справи ЄЕСУ буде свідчити про порушення судом українського та європейського законодавства.

Зі свого боку, К.Садовський зауважив, що клопотання сторони захисту Ю.Тимошенко буде розглянуто на відповідній стадії судового процесу за участю самої підсудної.