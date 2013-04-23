Азаров: Митний союз дав згоду на статус спостерігача для України

Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача в цій організації, повідомив український прем'єр Микола Азаров на зустрічі з представниками ЗМІ.

"На мій погляд, вже рішення прийнято, і мова йде про технічні формулювання", - сказав Азаров. Він додав, що відбулися зустрічі з представниками Казахстану і Білорусі, і зараз йде відпрацювання технічних моментів, повідомляє РІА Новости.

"Зараз йде відпрацювання, ми створили в уряді робочу групу з підготовки документів, які повинні бути підписані президентами. Ми домовилися, і зараз завершуються технічні переговори щодо формулювань. Ми будемо спостерігачами в Митному союзі, ми будемо мати представництво при Євразійській економічній комісії, відповідно, керівник представництва отримає можливість брати участь у засіданні колегії Євразійського союзу, приймати участь в підготовці документів, але він не володіє правом голосу.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планується в кінці травня на зустрічі президентів підписання документів про статус України як спостерігача, Азаров відповів: "Так".