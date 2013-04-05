Янукович сподівається, що Україна отримає статус спостерігача в Митному союзі

Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Казахстан Серіком Ахмєтовим сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми завжди виступали за те, щоб знаходити взаємоприйнятні рішення, які б розширювали наші можливості і створювали умови для вільного просування наших товарів та послуг», - підкреслив В.Янукович.

На його переконання, країни-учасниці Митного союзу, як і інші країни, мають прагнути до пошуку шляхів співпраці для пом’якшення наслідків складної економічної ситуації у світі. У такій ситуації процес протистояння у торговельній сфері є неприроднім, підкресли він.

«Обмеження з однієї сторони змушують другу сторону робити такі ж обмеження для того, щоб збалансувати умови торгівлі. Ми цього не хочемо», - сказав В.Янукович.

Президент наголосив, що Україна та Митний союз можуть домовитися про врегулювання відносин у випадку, коли буде досягнуто домовленості про участь нашої держави у цьому об’єднанні як спостерігача.

«Остання пропозиція, яку я озвучив під час зустрічі з Президентом Росії, - про те, щоб ми все ж таки знайшли формат наших відносин, а ми на даному етапі бачимо його як формат спостерігача», - підкреслив глава держави.

Тоді Україна зможе розпочати процес ознайомлення з положеннями Митного союзу та розробки механізмів співпраці з кожною державою-учасницею, з дотриманням умов та правил цього об’єднання, зазначив В.Янукович.

«Україна, отримавши такий статус - спостерігача - може отримати доступ до цих документів і почати їх розгляд. Ми можемо спільно з нашими колегами з Митного союзу шукати варіанти приєднання України до того чи іншого положення», - зазначив він.

Разом з тим Президент наголосив, що ці відносини будуватимуться з урахуванням законодавства та міжнародних зобов’язань Української держави. «Все, що не буде суперечити нашому законодавству, нашим міжнародним зобов’язанням - ми до цих положень будемо прагнути приєднатися», - підкреслив він.

Прем’єр-міністр Казахстану, у свою чергу, підтримав позицію Президента України щодо необхідності подальшого розвитку торговельно-економічної взаємодії. Він висловив переконання, що Україна та Казахстан мають чимало напрямків, за якими вони могли б співпрацювати.

«В України є традиційні напрямки - обробна промисловість, машинобудівна промисловість, сільгоспмашинобудування - тобто ті сектори економіки, в яких можна було б кооперуватися і працювати», - сказав С.Ахмєтов.