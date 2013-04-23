Янукович звернувся з проханням до духовних лідерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи зустріч з керівниками церков і релігійних організацій України.

“1025-річчя офіційного прийняття християнства в якості державної релігії Київської Русі є знаковим ювілеєм”, - сказав В.Янукович і нагадав, що це свято відзначатиметься в Україні на державному рівні.

“Сподіваюся на широку й активну участь в урочистих заходах керівників церков та релігійних організацій та мільйонів їхніх вірян по всій Україні. Запрошуємо вас до цієї благословенної справи”, - сказав Президент.

Він наголосив, що святкування річниці хрещення Київської Русі - це не лише свято християн, а й свято “торжества української державності, її європейської ідентичності, духовного і культурного злету”.

Також В.Янукович вважає, що ця подія є свідченням демократичної модернізації українського суспільства.

“Звертаюсь до вас, шановні духовні лідери, з проханням підтримати цю ініціативу”, - сказав В.Янукович.

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Він зауважив, що це свято є гарною нагодою максимально активізувати співпрацю між релігійними організаціями та конфесіями. За його словами, мова може йти про реалізацію спільних проектів на ниві підготовки до 1025-ї річниці хрещення Київської Русі тощо.

Водночас, на переконання Президента, суспільна активність віруючих має проявитися у зростанні національної і політичної самосвідомості, поглибленні церковної інтеграції, утвердженні духовної культури, посиленні ролі релігійного чинника у внутрішній та зовнішній політиці України.

“Цей цілеспрямований і систематичний процес має активізувати віруючу спільноту у суспільно-політичному житті. Покладаюсь у цьому на ваше порозуміння і підтримку”, - сказав В.Янукович, звертаючись до керівників церков і релігійних організацій України.