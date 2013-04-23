Генпрокурор подумує про примусову доставку Тимошенко до суду

Генеральний прокурор Віктор Пшонка не виключає доставку до суду екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у примусовому порядку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Пшонка заявив під час брифінгу в Одесі.

«Ви знаєте, що стосовно Тимошенко є кілька кримінальних справ. Усі кримінальні справи мають завершитися кримінальним розглядом. І судовим процесуальним підсумком, а це може зробити лише суд... Вся процедура втримується, але Тимошенко, яка перебуває в лікарні, не йде на судове засідання. Вона не йде на роботу зі слідством. Та кримінальна справа, щодо якої є рішення – 7 років позбавлення волі, – вона відбуває покарання. Відбуває покарання, ви знаєте, в лікарні. Вважатимемо, що в такому плані виявляється гуманність стосовно Тимошенко. Проте є інші кримінальні справи. Вже рік, 16 разів вона відмовляється від появи на судовому засіданні у місті Харкові, де мають розглядати кримінальну справу?!...», - заявив В.Пшонка.

Він додав, що в жодному законі не прописано, що через те, що Ю.Тимошенко не хоче прибути до суду, судового рішення не повинно бути.

«Воно буде. Не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра. Це закони України і такі самі закони діють в усьому світі. В усій цивілізованій Європі. Чому Тимошенко вважає, що їй одній надано право ігнорувати рішення судів, не бути на розгляд? Вона говорить, що необґрунтовано до неї висувається вимога. Будь ласка, висловлюйтеся і захищайтеся в суді. А слідство вважає, що вона шахрайським шляхом ухилялася від податків. Якщо вона не хоче гласності у суді, що б там звучали явні приклади цих її шахрайських дій у частині ухилення від податків, це зрозуміло», - сказав В.Пшонка.

Генпрокурор стверджує, що розслідування справ стосовно Ю.Тимошенко - у стадії завершення, і всі вони будуть передані до суду. За його словами, «Тимошенко має постати перед судом, оскільки тільки судом має бути встановлена об'єктивна істина і винесена ухвала». Він додав, що «жодної половинчастої стадії процесуального рішення не може бути».

На думку генпрокурора, все оточення Ю.Тимошенко спирається виключно на політичні вислови, а не на юридичну основу, і «висувають вимогу того, що політично треба вирішити, щоб звільнити Тимошенко».

Він сказав, що неповага Ю.Тимошенко до суду веде до правового хаосу.

«Ми що, таким шляхом йдемо у правову державу? Ми з вами будуємо правову державу, з новими європейськими законами, які мають захищати громадянина. Винний, не винний, однак він має захищатися у рамках виписаних вимог закону... Від закону нікуди не піти. Тому в частині її хвороби є висновок судово-медичної експертизи про те, що вона може співробітничати і зі слідством і з судом. Може з'явитися перед слідством і судом. Є висновок кваліфікованої авторитетної комісії Міністерства охорони здоров'я, де чітко написано, що курс лікування вона пройшла і підлягає вже виписці. Тому прийде час, і не виключено, що державні обвинувачі порушать питання перед судом, а суд потім зобов'язаний буде винести ухвалу «так» чи «ні» у частині того, щоб Тимошенко доставили до суду. І вона стане учасником судового процесу. Із захистом, з повагою захисту», - заявив В.Пшонка.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко у 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «звинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій фальсифікації і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ця справа була передана до Київського райсуду Харкова у квітні 2012 року. Суд вже рік переносить початок розгляду справи через відсутність на засіданнях Ю.Тимошенко.

На останньому засіданні 12 квітня Київський районний суд Харкова переніс слухання кримінальної справи щодо фінансових порушень у діяльності ЄЕСУ на 23 квітня, враховуючи відсутність 4 залі судових засідань екс-прем'єра Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко.

Ю.Тимошенко було запропоновано їхати до суду або взяти участь у засіданні в режимі відеоконференції. Проте вона написала заяву про відмову.