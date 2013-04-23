На ТВі пропустили власника, але вигнали журналістів (фото)

Про це повідомляє "Українська правда".

Водночас екс-гендиректора ТВі Наталю Катеринчук на територію не пустили.

Також новий гендиректор Артем Шевченко видалив з приміщення всіх журналістів, крім тих, які працюють на телеканалі ТВі.

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Власник каналу Кагаловський розпочав зустріч з працівниками телеканалу.

До того відбулася зустріч між співробітниками ТВі та новим керівником Шевченком і новим інвестором Олександром Альтаманом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, генеральний директор ТВі Н.Катеринчук заявила про рейдерську атаку на телеканал. «Це рейдерская атака на телеканал. Ніхто його не продавав, не змінював, і власник Костянтин Кагаловський перебуває в Києві. Ситуація буде залагоджена в найближчий день», - цитує прес-служба ТВі слова Н.Катеринчук.

Сьогодні ж з електронної поштової скриньки прес-служби телеканалу ТВі надійшло повідомлення, що телеканал очолив Артем Шевченко, а новим інвестором став Олександр Альтман. У повідомленні сказано: «Новим генеральним директором телеканалу ТВі став Артем Шевченко. Він змінив у керівництві каналу Наталію Катеринчук. Новим інвестором каналу став відомий американський бізнесмен Олександр Альтман».