Томенко підозрює Плюща в антипрезидентській діяльності

Один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО ввважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має перед початком роботи нового парламенту висловити чітку позицію щодо складу коаліції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За його словами, „було би надзвичайно важливо перед початком роботи Верховної Ради VI скликання, створення коаліції та напередодні 3-ї річниці Майдану почути чітку позицію Президента стосовно того, якою він бачить майбутню діяльність нового парламенту та оптимальну коаліцію для України, щоб вдруге не повторювати „спікеріаду” чи „прем’єріаду”, що остаточно підірве довіру до політиків та Верховної Ради, яка ще не почала працювати”.

На думку М.ТОМЕНКА, нинішня історія створення демократичної коаліції дедалі більше починає нагадувати аналогічний сумний період „коаліціади” 2006 року, коли кілька місяців дискусій і запевнень політиків у тому, що всі зацікавлені у створенні коаліції між БЮТ та „Нашою Україною”, завершилася поданням на посаду прем’єра кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА.

Він констатує, що попри всі декларування політиків про те, що коаліція демократичних сил буде створена на наступний день після виборчої кампанії, дедалі частіше відбувається ревізія заяв, підписаних документів та передвиборчих обіцянок. За словами М.ТОМЕНКА, «найбільш активними в процедурі такої ревізії виступають підлеглий Віктора ЮЩЕНКА, Секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, керівник Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА разом зі своїм (як пишуть ЗМІ) двоюрідним братом Василем ПЕТЬОВКОЮ та давнім компаньйоном по бізнесу, заступником голови правління ТОВ „Барва” Ігорем КРІЛЕМ». При цьому, зазначає М.ТОМЕНКО, «якщо закарпатські вихованці Віктора БАЛОГИ лише виставляють нові вимоги по створенню демократичної коаліції, то Іван ПЛЮЩ, зокрема, на Волині, чітко обґрунтував нове гасло переговорного процесу „або широка коаліція, або ніяка”.

Як підкреслює М.ТОМЕНКО, секретар РНБО «принципово не дотримується головного гасла президентської партії „Закон - один для всіх”, адже І.ПЛЮЩ, по-перше, перебуває у тому віці, який не дозволяє йому обіймати посаду держслужбовця. По-друге, він всупереч передвиборчим обіцянкам про ліквідацію пільг для всіх чиновників, нещодавно „потурбувався” про переведення у свою власність будинку у "Пущі-Водиці", який за ним закріплено в довічне користування як за екс-спікером парламенту. По-третє, фахівці звертають увагу на незаконність його реєстрації народним депутатом, оскільки він не подав документи, що підтверджують його звільнення з попереднього місця роботи та завірену нотаріально виписку з трудової книжки, яка підтверджує цей факт».

Тому, за словами М.ТОМЕНКА, «виникає питання: чи це – відверта „антипрезидентська” діяльність Секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА, чи його власна ініціатива як політика з великим досвідом, що був не останньою людиною за часів КУЧМИ-КРАВЧУКА, чи це елемент політичної гри, в якій Іван ПЛЮЩ відіграє роль негативного героя?»