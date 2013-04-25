СБУ: інформаційна безпека в Україні - на високому рівні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Віталій Хлєвицький журналістам у ході міжнародної конференції "Захист демократичних цінностей, дотримання прав людини в діяльності спецслужб".

"Якщо оцінювати стан інформаційної безпеки України сьогодні, то можна говорити про те, що рівень захищеності систем інформаційної інфраструктури у нас достатньо високий", - зазначив В.Хлєвицький.

За його словами, це визначається суб'єктивними чинниками. Зокрема, зазначив він, захищеність системи перевіряється політикою власників автоматизованих систем, а також наявністю достатнього рівня засобів технічного захисту, які активно впроваджуються.

"Проте говорити, що ми сьогодні повністю захищені, ми не можемо внаслідок того, що розвиваються як інформаційні технології, спрямовані на створення сприятливих умов для розвитку суспільства, так і кримінальні, що застосовують найвитонченіші способи для проникнення в ті чи інші системи", - сказав В.Хлєвицький.