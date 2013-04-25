Янукович дав портфель регіоналу Грицаку

Янукович призначив Грицака заступником голови Державної міграційної служби

Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Василя Грицака на посаду заступника голови Державної міграційної служби України. Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, сьогодні своїм указом Президент звільнив Ярослава Янушевича з посади заступника голови Державної міграційної служби. Як повідомляв УНІАН, сьогодні своїм указом Президент звільнив Ярослава Янушевича з посади заступника голови Державної міграційної служби.

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