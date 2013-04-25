Янукович дав портфель регіоналу Грицаку
17:08, 25 квітня 2013Політика
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Янукович призначив Грицака заступником голови Державної міграційної служби
Василь Грицак отримав посаду
Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Василя Грицака на посаду заступника голови Державної міграційної служби України.
Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.Як повідомляв УНІАН, сьогодні своїм указом Президент звільнив Ярослава Янушевича з посади заступника голови Державної міграційної служби.
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