Глава МЗС Литви: Україна має розвіяти сумніви стосовно вибірковості правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс.

“У відношенні вибіркового правосуддя Україна має усунути всі сумніви стосовно того, що в Україні є вибіркове правосуддя”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є звільнення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко обов’язковою умовою для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Л.Лінкявічюс зазначив, що уданий час не може надати весь перелік умов, які висунуто Україні.

“Українська влада знає, що потрібно робити”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу у зміні виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ в рамках Порядку денного асоціації.