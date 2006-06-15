Черновецький захопився медикаментами

У Києві впродовж найближчого місяця буде проведено перевірку фінансово-господарської діяльності комунального підприємства „Фармація”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав 13 червня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, враховуючи численні скарги киян на дорожнечу медикаментів та невпинне зростання цін на них, торгівлю підробками.

Згідно з документом, створено спеціальну комісію, яка проведе перевірку забезпечення мешканців міста медикаментами, цінової політики в комунальних аптеках, законність використання площ і приміщень КП „Фармація”. До складу комісії увійшли в. о. заступника голови КМДА Володимир ГОЛОВАЧ, начальник Головного управління комунальної власності м. Києва Анатолій ЧУБ і перший заступник Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Володимир ЗАГОРОДНІЙ.

Як зазначається в розпорядженні, у випадку необхідності комісія залучатиме до перевірки контролюючі та правоохоронні органи.