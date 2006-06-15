”Млявих” футболістів Суркіс відправить до дому достроково
Просто купить їм квитки на літак
Голова федерації футболу України Григорій Суркіс не виключає, що гравці, які не викладатимуться на полі під час матчів збірної на Чемпіонаті світу, будуть повернуті в Україну.
Про це він заявив на зустрічі з журналістами у четвер, повідомляє сайт "Чемпіон".
"Після матчу Олег Блохін сказав гравцям: хто сьогодні вважає можливим відбувати на полі просто номер, то їм візьмуть квитки і вони всі поїдуть додому. Я з ним повністю погодився", - сказав він.
Водночас Суркіс висловив сподівання, що збірна України вийде з групи на Чемпіонаті світу.
"Дуже гірко від того, що деякі наші гравці висловлюють думки, що ми потрапили і це вже є результат. Ми будемо намагатися в двох матчах зробити все можливе, щоб надалі рухатися вперед", - сказав він.
"Адже команда, яка першою з національних збірних вийшла на ЧС-2006, вчора його практично провалила. Я впевнений, що команда зробить висновки, щоб головне завдання - вийти з групи - було виконане", - зазначив Суркіс.