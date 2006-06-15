”Млявих” футболістів Суркіс відправить до дому достроково

Голова федерації футболу України Григорій Суркіс не виключає, що гравці, які не викладатимуться на полі під час матчів збірної на Чемпіонаті світу, будуть повернуті в Україну.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у четвер, повідомляє сайт "Чемпіон".

"Після матчу Олег Блохін сказав гравцям: хто сьогодні вважає можливим відбувати на полі просто номер, то їм візьмуть квитки і вони всі поїдуть додому. Я з ним повністю погодився", - сказав він.

Водночас Суркіс висловив сподівання, що збірна України вийде з групи на Чемпіонаті світу.

"Дуже гірко від того, що деякі наші гравці висловлюють думки, що ми потрапили і це вже є результат. Ми будемо намагатися в двох матчах зробити все можливе, щоб надалі рухатися вперед", - сказав він.

"Адже команда, яка першою з національних збірних вийшла на ЧС-2006, вчора його практично провалила. Я впевнений, що команда зробить висновки, щоб головне завдання - вийти з групи - було виконане", - зазначив Суркіс.