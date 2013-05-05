Президент привітав українців з Великоднем і відвідав богослужіння у Херсонесі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Святкову службу провів Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар.

На початку Великоднього богослужіння Янукович разом з вірянами пройшов Хресною ходою навколо храму.

Раніше Президент Віктор Янукович привітав українців з Великоднем.

«Христос Воскрес, дорогі співвітчизники! Кожного року, коли промовляю до вас ці слова, серце моє сповнюється великою вдячністю. Вдячністю до Господа за те, що допоміг нам і цього року дочекатися Світлого Дня Воскресіння. Вдячністю до всіх громадян України, які своєю чесною працею, гідним життям і мудрістю сприяли тому, що ми зустрічаємо це свято в мирі та злагоді», - йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його сайті.

Як зазначив В.Янукович, «моє серце сповнюється особливою вдячністю до українських матерів, які в непростий час, який нині переживає весь світ, проявляють особливу відповідальність. Вони дбають про дітей, зміцнюючи сім’ї та укріплюючи всіх нас своїми молитвами до Пречистої Богородиці - матері Сина Божого, який воскрес для нашого Спасіння».

Президент побажав усім громадянам України та українцям, що проживають в інших державах, радісних великодніх свят, віри, надії та любові.