Опозиція заявляє про підставного кандидата від УДАРу в мери Василькова

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві ВО «Батьківщина».

Як наголошується в документі, «спочатку ПР взагалі намагалася не призначати вибори у Василькові, а тепер вдалася до брудних технологій, як-то спроба зареєструвати підставного кандидата».

В заяві підкреслюється, що подібні прийоми ще 2010 року широко застосовували проти «Батьківщини», спираючись на закон про місцеві вибори, не підтриманий опозицією. «Фальшиві списки кандидатів, сформовані фальшивими партійними осередками, незаконно затверджувалися фальшивими комісіями на вимогу органів влади», – нагадали в опозиції.

«Випадок у Василькові виходить за своїм значенням за межі міста й області. Технологія зриву виборів – це не лише вчорашній чи сьогоднішній день, а й завтрашні плани Януковича та ПР, які стосуються в тому числі і президентських виборів 2015 року», – наголосили автори заяви і запевнили: «Опозиція зробить усе від неї залежне, аби в умовах авторитарного режиму відстояти право громади Василькова на чесні вибори міського голови».

Водночас опозиція закликає жителів Василькова, як і всіх громадян України, взяти 18 травня участь у велелюдному мітингу в Києві в рамках акції «Вставай, Україно!» з вимогою дострокових виборів президента.

«Реальні зміни в країні не розпочнуться, поки на шляху до Європи колодою лежатиме людина, політична культура якої є несумісною ані з європейськими цінностями, ані з майбутнім України як європейської держави», – зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 травня, «УДАР» заявив, що в судовому порядку добиватиметься реєстрації представника партії Сабова як єдиного кандидата від опозиційних сил на позачергових виборах міського голови Василькова, оскільки виборча комісія відмовилася реєструвати його для участі у позачергових виборах.

Причиною відмови стало те, що у виборчком нібито від Васильківського осередку «УДАРу» було подано іншу кандидатуру.

«Люди, які подали іншу кандидатуру нібито від Васильківського осередку «УДАРу», жодного відношення до партії не мають, оскільки були ще два місяці тому виключені з партії. Тепер вони фактично стали співучасниками злочинних дій, порушень виборчого законодавства та підробки документів. Виборчий процес у Василькові розпочинається із брудних технологій», – заявили в «УДАРі».

Вибори міського голови Василькова мають відбутися 2 червня.