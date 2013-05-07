Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда на брифінгу.

“З 7 по 11 травня істотних опадів ми не чекаємо. Переважаючий фон температури в нічні години - від 10 до 15º тепла, у денні години максимальна температура сягатиме 22-27º, а на Закарпатті - до 30º”, - сказав він.

Кульбіда зазначив, що 9 травня в Україні зранку температура становитиме 11-16º, а вдень підвищиться до 23-28º, причому на півдні та заході країни температура може бути й вищою.

12 травня гідрометцентр прогнозує проходження атмосферного фронту через західні області України, що призведе до невеликих та помірних дощів з грозами. Протягом 13-14 травня дощі поширяться на схід, але їх інтенсивність буде незначною.

Також Кульбіда зазначив, що на території України продовжується водопілля. Так, за вихідні дні у Києві максимальний рівень води підвищився на 170 см і становить 656 см. Він додав, що максимальний рівень води у Дніпрі поблизу столиці може підвищитись максимум на 10-15 см.

Він підкреслив, що пік підвищення рівня води на Київському водосховищі вже минув і незабаром розпочнеться спад. Проте протягом наступних двох тижнів на річках у Рівненській та Волинській областях рівень води перебуватиме на небезпечних відмітках.

Кульбіда також додав, що гідрометцентр очікує пік проходження весняного водопілля на річці Десна, що призведе до виходу води на заплави і підтоплення деяких сільськогосподарських територій у селах поблизу річки.