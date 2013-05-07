Разом із "Свободою" на вибори сьогодні не потрапили всі партії

Відмовлено кандидатам в одномандатних округах №№ 16, 48 та 66 з проміжних виборів до Київської обласної ради облорганізаціями Партії регіонів, «Батьківщини», ВО «Свобода», партії «Зелені», КПУ та «УДАРу» через невідповідність оформлення документів.

Про це УНІАН повідомив секретар облвиборчкому Ярослав Левцун.

«За результатами розгляду на сьогоднішньому засіданні відмовлено у реєстрації кандидатів у депутати всім без винятку названим суб’єктам подання у зв’язку з невідповідністю оформлення поданих документів вимогам закону», - сказав він.

За словами Левцуна, відповідні постанови комісії з цього приводу будуть видані суб’єктам виборчого процесу у терміни, встановлені законом.

Крім того, зазначив Левцун, окреме питання постало по документах від обласної організації ВО «Свобода», які підписані особою, що не значиться керівником обласної організації згідно з відомостями обласного управління юстиції.

«У цьому відношенні наша комісія займає абсолютно чітку та послідовну позицію ще з виборів 2010 року. В нас були такі випадки, найбільш резонансний – коли в області було дві «Батьківщини». Обласна виборча комісія не має намірів розбиратися у нюансах внутрішньопартійних взаємин тих чи інших політичних сил – для нас легітимним керівником обласної організації будь-якої партії є той керівник, чиє прізвище значиться у відомостях обласного управління юстиції. Крапка. Ця позиція комісії всім добре відома, тому особисто мені не зовсім зрозуміло, чим керувалася обласна організація ВО «Свобода», подаючи документи, підписані керівником, що не значиться у відомостях управління юстиції як голова обласної організації даної політичної сили. Сподіваюсь, що це необізнаність, а не свідомий розрахунок на політичний піар за стандартним сценарієм: «Свобода» подає документи, комісія відмовляє, от і є інформаційний привід для початку виборчої кампанії, можна розповідати в засобах масової інформації страшні історії про упереджену комісію, яка нібито не хоче допустити до виборів опозицію», - зазначив секретар комісії.

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«Я дуже сподіваюся, - додав Левцун, - хоч і маю на це мало надії, що у засобах масової інформації певними політичними силами не буде розгортатись брудна інформаційна кампанія, як це було в 2010 році, коли комісію звинувачували в усіх смертних гріхах, перекладаючи на наші плечі свої внутрішньопартійні проблеми».

Тому він заявив, що хочу наперед спростувати «будь-які інсинуації з приводу сьогоднішніх рішень – відмовлено не лише «Свободі», і не лише партіям, що позиціонують себе як опозиція, а всім суб’єктам, документи яких розглядались на засіданні, і в тому числі обласній організації Партії регіонів».

«Обласна виборча комісія уважно та принципово ставиться до питання контролю додержання вимог закону суб’єктами виборчого процесу, як це, до речі, передбачено частиною другою статті 25 закону про вибори, і тому наша позиція абсолютно проста по відношенню до всіх партій: дотримуйтесь вимог закону – і ніяких проблем ні в кого не буде», - наголосив Левцун.