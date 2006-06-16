Біл Гейтс кидає Microsoft?

Глава корпорації Microsoft Біл ГЕЙТС має намір відійти від своїх щоденних обов`язків з управління компанією, щоб приділяти більше часу своїм доброчинним проектам.

Як передає Reuters, за словами самого Б.ГЕЙТСА, до липня 2008 року він збирається присвячувати весь свій час керівництву фондом Bill and Melinda Gates Foundation, який займається проектами в сфері освіти та охорони здоров`я по всьому світу.

«Звісно, це рішення було для мене дуже важким. Але це не відхід у відставку, а зміна моїх пріоритетів», - заявив Б.ГЕЙТС.

Довідка УНІАН. Корпорація Microsoft, заснована в 1975 році, є визнаним світовим лідером у виробництві програмного забезпечення, наданні послуг і розробці інтернет-технологій для персональних комп`ютерів і серверів. Компанія пропонує широкий спектр програмних продуктів для ділового та особистого застосування і послуг, покликаних розширити можливості людини за рахунок використання сучасного програмного забезпечення у будь-який час, у будь-якому місці і на будь-якому пристрої.

З 2003 р. в Україні діє компанія «Майкрософт Україна», в завдання якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.