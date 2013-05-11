Джерело: Мельниченко заблокував у кімнаті голову і секретаря Васильківської ТВК

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах, зазначивши, що сьогодні вранці з відповідною заявою до міліції звернулася секретар цієї виборчої комісії з проханням розібратися.

У свою чергу, у коментарі УНІАН Мельниченко зазначив, що він є довіреною особою Поповича в частині надання йому юридично-правової допомоги.

За словами Мельниченка, до пізнього вечора - до закриття роботи ТВК і припинення реєстрації кандидатів на посаду мера Василькова з боку комісії Поповичу не надавалося будь-яких пояснень причин відмови в його реєстрації.

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Як зазначив Мельниченко, через це він був змушений заблокувати голову і секретаря ТВК, вимагаючи пояснень.

“Секретар ТВК вимагала від мене розблокувати двері, але я на це відповів їй, що коли бачу корупціонера, мене паралізує, і тому я не можу зійти з місця”, - сказав Мельниченко.

За його словами, в результаті таких його дій представники ТВК були змушені надати пояснення щодо відмови в реєстрації Поповича.

В результаті з’ясувалося, що в реєстрації цьому кандидату було відмовлено на підставі заяви представника Васильківського осередку партії Наталії Королевської “Україно, вперед!”, в якій той зазначав, що Попович є членом цієї партії.

Насправді, як наголосив Мельниченко, Попович давно вийшов з цієї партії і був висунутий кандидатом на посаду міського голови Василькова як безпартійна особа з боку партії “Єдність”, головою якою є колишній мер Києва Олександр Омельченко.

Враховуючи той факт, зазначив Мельниченко, що ця заява і додана до неї копія партійного квитка, який начебто належить Поповичу, про членство у партії Королевської, сфальшовані, «ми підготували та подамо заяву до правоохоронних органів про відкриття кримінального провадження за фактом підробки документів, а також звернемось до адміністративного суду про скасування рішення виборчої комісії з подальшим зобов’язанням її зареєструвати Поповича кандидатом на посаду міського голови».

Як заявив Мельниченко, члени цієї ТВК є тими самими, які свого часу приймали незаконне рішення, входячи до складу скандального 94-го мажоритарного округу, де якому кандидатом у народні депутати восени 2012 року балотувалася дружина колишнього губернатора Київщини Тетяна Засуха.

На переконання Мельниченка, такі дії ТВК вкотре ставлять під удар імідж та результати виборів мера Василькова, а також усіх органів державної влади

Також Мельниченко висловив переконання, що відмова в реєстрації Поповича полягає в тому, що той є найбільш прохідним кандидатом, оскільки має велику підтримку з боку жителів Василькова ще за часів керування містом, а “чинній владі та її кандидатам це, звичайно, невигідно”.

Також екс-майор зазначив, що кандидатами у мери міста зареєстровано майже 30 осіб, більшість з яких, на його переконання, є “технічними кандидатами, які за декілька днів до виборів (2 червня - УНІАН) знімуть свої кандидатури на користь провладного кандидата”.