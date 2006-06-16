Тимошенко тягнуть у коаліцію з Януковичем. Вона впирається

Блок «Наша Україна» запропонував Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичній партії України увійти в широку коаліцію з Партією регіонів, БЮТ категорично відмовся.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв`ю журналістам після переговорів у форматі трійки: СПУ, БЮТ та «Нашої України».

Вона розповіла, що сьогодні зустріч відбулась за ініціативи представника «Нашої України» Романа БЕЗСМЕРТНОГО і на початку зустрічі, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, він запропонував увійти в широку коаліцію, тому що, за його аргументацією, ніяких концептуальних, ідеологічних та будь-яких інших розбіжностей між цими чотирма політичними силами немає.

«Ми категорично з цим не погоджуємося. Ми вважали і вважаємо, Партію регіонів кланом, який КУЧМА залишив в спадщину Україні. Це не партія по нашому баченню, по нашим судженням, і саме тому ми офіційно заявили зараз ЄХАНУРОВУ і БЕЗСМЕРТНОМУ, що нашої політичної сили ні за яких умов в коаліції з Партією регіонів не буде. Ніякої конфігурації, і хто б там не був - нас в цю пастку не заманять», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що БЮТ готовий в такому випадку працювати в опозиції. За її словами, для БЮТ головне - демократична, справедлива Україна.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що в ході зустрічі Ю.ЄХАНУРОВ підтвердив, що він є прихильником створення коаліції «Нашої України» з Партією регіонів і що він відстоюватиме цю позицію.

Разом з тим вона продовжує сподіватись на створення демократичної коаліції, хоч і не почула сьогодні ніяких конкретних пропозицій щодо її формування. «Ми тільки одну пропозицію почули, і нас ця пропозиція не влаштовує, це збірна солянка з усіх політичних сил, включаючи Партію регіонів, ми на це не погодимось», - зауважила лідер БЮТ.

Вона підкреслила, що завтра о 12.00 консультації продовжаться у форматі “демократичної трійки”. Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це також пропозиція Р.БЕЗСМЕРТНОГО. «Власне, ми завтра будемо слухати, що вони будуть пропонувати», - сказала вона, підкресливши, що у БЮТ немає жодних зауважень до вже узгодженого тексту помаранчевої коаліції, і вони готові підписати цей документ хоч сьогодні.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, їх не цікавить, що може запропонувати «Наша Україна» БЮТ для того, аби вони увійшли до коаліції з Партією регіонів, оскільки вони за жодних умов не будуть блокуватись з цією політичною силою.