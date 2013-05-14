Опозиція у ВР хоче добитися звільнення суддів Тимошенко і Луценка

Депутати від опозиції зареєстрували у парламенті проекти постанов про звільнення суддів, які ухвалювали рішення у кримінальних справах проти екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

На сайті парламенту оприлюднено проекти постанов «Про звільнення з посад судді Печерського районного суду міста Києва Сергія Вовка та суддів Апеляційного суду міста Києва Валерія Лашевича, Олександра Беця» та «Про звільнення з посад судді Апеляційного суду міста Києва Ольги Єфимової та суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Станіслава Міщенка, Романа Сахна, Олександра Єлфімова». Серед авторів проектів - лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, народні депутати Олександр Турчинов, Ірина Луценко.

Також опозиціонери зареєстрували у ВР проект постанови про ініціювання перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів питання про здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів Печерського районного суду Києва та подальшого їх звільнення з посад у зв'язку з порушенням ними присяги.

Тексти документів поки недоступні, однак раніше опозиція вже реєструвала подібні проекти, в мотивувальних частинах яких говорилось про порушення вищезгаданими суддями положень законів і Конституції під час розгляду справ та апеляційних скарг Луценка й Тимошенко.