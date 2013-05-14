Головне за день: огляд топ-новин

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Поліція встановила особу людини, яка влаштувала стрілянину в Новому Орлеані

Правоохоронні органи розшукують 19-річного Акейна Скотта. "Ми знаємо про вас більше, ніж вам здається. Раджу здатися поліції", - заявив керівник міської поліції, звернувшись на прес-конференції через журналістів безпосередньо до підозрюваного.

Кожара: Україна зможе підписати асоціацію з Євросоюзом цього року

«Україна забезпечила надзвичайно позитивні тенденції. Якщо ми підтримуватимемо ці тенденції від травня і до жовтня, гадаю, що результат буде позитивний – Україна зможе підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом», – запевнив міністр.

373 депутати проголосували за антикорупційний закон

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні і в цілому закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики.

ВР забракло голосів, щоб зайнятися недоторканністю - законопроект відхилений

Верховна Рада України не підтримала проект постанови «Про подальшу роботу над законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності». За дане рішення проголосували лише 190 народних депутатів (при необхідних 226) із 401 зареєстрованого у сесійній залі. Зокрема, за дане рішення голосували 150 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 30 із КПУ, 8 — позафракційних і по одному із фракцій “Батьківщина”, “УДАР” і “Свобода”. Єфремов заявив, що в запасі у ПР є ще один закон про скасування недоторканності

У Москві затримали агента ЦРУ під прикриттям

Агента ЦРУ затримали в ніч з 13 на 14 травня агенти контррозвідки ФСБ при спробі вербування співробітника російських спецслужб. При собі у американця були виявлені спеціальні технічні засоби, інструкції для вербування росіянина, засоби для зміни зовнішності і велика сума грошей. Після проведення необхідних процедур у адміністратора ФСБ Фогла передали представникам посольства США.

Ernst&Young погіршила прогноз зростання ВВП України

Міжнародна аудиторська компанія «Ернст енд Янг» знизила прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2013 році до 1,1%, тоді як раніше компанія прогнозувала показник зростання ВВП на рівні 2,4%.

Рада не прийняла законопроект про створення антикорупційного бюро

Верховна Рада України не підтримала проект закону “Про Національне антикорупційне бюро”, який було внесено на розгляд представниками опозиції.

Власенко: Тимошенко вимагає доставити її на допит Кириченка

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко написала заяву з вимогою забезпечити 15 травня її доставку на засідання Печерського районного суду Києва, в ході якого буде допитаний Петро Кириченко, свідок обвинувачення у справі про вбивство в 1996 році депутата Євгена Щербаня. Про це сказав захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.