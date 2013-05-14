Поліція встановила особу людини, яка влаштувала стрілянину в Новому Орлеані

Поліція Нового Орлеана (штат Луїзіана, США) встановила особу чоловіка, який у неділю відкрив вогонь по учасниках

За його словами, правоохоронні органи розшукують 19-річного Акейна Скотта, інформує РІА Новости. "Ми знаємо про вас більше, ніж вам здається. Раджу здатися поліції", - заявив Серпас, звернувшись на прес-конференції через журналістів безпосередньо до підозрюваного.

В результаті стрілянини поранення отримали 19 осіб: десять чоловіків, сім жінок, десятирічний хлопчик і десятирічна дівчинка. У дітей, як і у більшості інших постраждалих, дотичні поранення, їхній стан не викликає побоювань.

За інформацію, яка приведе до арешту винного чи винних, було оголошено винагороду в розмірі 10 тисяч доларів.