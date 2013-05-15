Янукович не затримався у парламенті надовго

Президент України Віктор Янукович після церемонії складення присяги суддями Конституційного суду Олександром Тупицьким та Олександром Литвиновим покинув Верховну Раду.

Як передає кореспондент УНІАН, також із парламенту відбули прем’єр-міністр України Микола Азаров та перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава держави взяв участь у церемонії складення присяги суддями КС у Верховній Раді.

Згідно зі ст.17 Закону про КС та ч.1 ст.217 Регламенту ВР судді Конституційного суду складають присягу на засіданні Верховної Ради, яке проводиться за участю Президента України, а також прем'єр-міністра України, голови Верховного суду України або осіб, які виконують їх повноваження.

Тупицький був призначений на посаду судді КС Указом Президента від 14 травня 2013 року.

Литвинов обраний суддею КС на XI з'їзді суддів України 22 лютого 2013 року.