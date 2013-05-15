Батьківщина заявляє, що тюремники брешуть, бо Тимошенко рветься до суду

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

«Пенітенціарна служба продовжує розповсюджувати маніпулятивну інформацію щодо лідера опозиції. Учора тюремники вчергове повідомили неправду про те, що Юлія Тимошенко начебто відмовляється їхати на судове засідання із слідчих дій з допиту свідка Петра Кириченка, яке сьогодні о 16.00 у режимі відеоконференції планує провести суддя Оксана Царевич», - йдеться у заяві.

У прес-службі наголошують про незмінність позиції Тимошенко щодо особистої присутності під час допиту начебто «свідків» ГПУ у «справі Щербаня» і наводять копію заяви лідера опозиції, у якій вона вимагає доставити її на допит свідка та запитують: «які ще заяви потрібні тюремникам?».

«Позиція Юлії Тимошенко незмінна: вона наполягає на особистій присутності під час допиту усіх свідків у «справі Щербаня», оскільки йдеться про тяжке обвинувачення.

Лідер опозиції, навіть незважаючи на ризик для здоров‘я, наполягає на власній присутності на судовому засіданні, однак це її право порушується. Суд має або припинити розслідування до одужання Юлії Тимошенко, або доставити її до Києва. Однак замість цього, за наказом Банкової, продовжуються спекуляції навколо Юлії Тимошенко», - наголошують у прес-службі «Батьківщини».

У партії вимагають припинити спекуляції щодо теми доставки Тимошенко в суд, оскільки «лідер опозиції не є вільною людиною і не може самостійно та на власний розсуд кудись їхати, або не їхати, бо питання доставки – це виключно компетенція влади та тюремної адміністрації».

«Усім давно зрозумілий свавільний, замовний та політично вмотивований характер усіх дій влади щодо Юлії Тимошенко. Саме про це йдеться в нещодавньому рішенні ЄСПЛ, де незалежний суд заявив про незаконний та свавільний характер арешту Юлії Тимошенко та політичну мотивацію її переслідування. Усі абсурдні обвинувачення проти Юлії Тимошенко, у тому числі і щодо «справи Щербаня», - це політико-пропагандистське шоу влади, мета якого очорнити політичного опонента та виключити його з активного політичного життя. Те, що «справа Щербаня» існує лише в головах очільників ГПУ - Кузьміна-Пшонки-Фролової - підтверджують і маніпуляції з «зупиненням-відновленням» слідчих дій у сфабрикованій проти лідера опозиції справі», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр вимагає своєї доставки на допит Кириченка, незважаючи на можливу шкоду здоров’ю.

Пізніше ввечері Державна пенітенціарна служба України поширила інформацію про те, що Тимошенко утримується від висловлення будь-яких побажань щодо свого етапування 15 травня на засідання Печерського районного суду Києва, в ході якого планується допитати Кириченка, який є свідком обвинувачення у справі про вбивство у 1996 році народного депутата та бізнесмена Євгена Щербаня.