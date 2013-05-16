Головою Вищого спецсуду України став колишній голова Апеляційного суду Харківщини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВССУ.

У суді зазначили, що відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Вищої ради юстиції України.

Як повідомив журналістам голова Комітету Верховної Ради з питань верховенства права і правосуддя Сергій Ківалов, на засіданні ВРЮ заступником голови Вищого господарського суду було обрано колишнього голову Київського апеляційного господарського суду Артура Ємельянова.

Як відомо, 18 квітня Верховна Рада України призначила Солодкова на посаду судді Вищого спецсуду. Пізніше кваліфікаційна комісія суддів внесла його кандидатуру на посаду голови ВССУ до Вищої ради юстиції.