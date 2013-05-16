Головне за день: огляд топ-новин

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Київська влада обіцяє не заважати опозиції «піднімати» столицю

Київська міськдержадміністрація не планує звертатися до суду та обмежувати можливість проведення масових заходів і політичних акцій 18 травня у столиці. Однак опозиція все одно готується до можливих змін маршруту своєї акції у разі перешкод з боку «антифашистського маршу». Останній, на думку Арсенія Яценюка, заплановано саме з метою завадити проведенню акції "Вставай, Україно", оскільки, як стверджує Геннадій Москаль, влада сама записала Україну в "фашистські" держави.

Зрештою, організатори масових заходів 18 травня домовилися йти різними маршрутами, у звязку з чим у суботу буде перекрито центр Києва.

Віце-президент Європарламенту закликає Україну виконати необхідні вимоги

Віце-президент Європейського парламенту Яцек Проташевич (група народний партій, Польща) закликає Україну «серйозно поставитися до всіх вимог, висунутих ЄС, які необхідні для підписання цієї угоди, і дотримуватися своїх публічних обіцянок та зобов’язань, зокрема щодо вирішення питання вибіркового правосуддя та досягнення відчутного прогресу у необхідних реформах».

У той же час, посол ЄС в Україні Ян Томбінський вважає, що, якби Європейський Союз зараз вирішував питання щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною, то відповідь була б негативною.

Кабмін в 2013 році планує забезпечити зростання ВВП близько 3%

Микола Азаров нагадав, що Кабінет Міністрів прийняв програму активізації економіки і планує до кінця року вийти на зростання ВВП близько трьох відсотків.

Керівник Вищої ради юстиції склав свої повноваження

Голова Вищої ради юстиції Колесніченко і його заступниця Ізовітова склали свої повноваження у зв’язку з завершенням трирічного терміну перебування на посаді.

У японському порті сталася пожежа на кораблі з російсько-українським екіпажем

У японському порті Вакканай на північному острові Хоккайдо спалахнув камбоджійський крабовоз з екіпажем з 14 росіян і 4 українців. За повідомленням МЗС України, під час пожежіпостраждав один українець. Також загинули шестеро росіян.

Девід Бекхем оголосив про завершення кар’єри футболіста

Півзахисник французького «Парі Сен-Жермен» Девід Бекхем заявив, що залишить професійний футбол після закінчення поточного сезону.