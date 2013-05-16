МЗС: Під час пожежі на судні в японському порту постраждав один з українців

Під час пожежі на борту судна "Тайган" в японському порту один з українців отримав незначні поранення.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, в МЗС України уточнили, що на борту судна було 4 українця, один з яких отримав незначні поранення, йому було надано медичну допомогу.

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Як повідомляв УНІАН, у японському порту Вакканай шестеро росіян загинули на судні "Тайган", яке плавало під прапором Камбоджі.

Про пожежу на судні з екіпажем з 14 росіян і 4 українців у порту Вакканай на північному японському острові Хоккайдо стало відомо сьогодні вночі.

Судно "Тайган" водотоннажністю 497 тонн, яке перевозить крабів, увійшло до порту міста Вакканай у вівторок, 14 травня.