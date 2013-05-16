МЗС: Під час пожежі на судні в японському порту постраждав один з українців
Під час пожежі на судні в японському порту один з українців отримав незначні поранення.
Під час пожежі на борту судна "Тайган" в японському порту один з українців отримав незначні поранення.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.
Зокрема, в МЗС України уточнили, що на борту судна було 4 українця, один з яких отримав незначні поранення, йому було надано медичну допомогу.
На тему: На судні, яке згоріло в японському порту, загинули шість росіян (відео)
Як повідомляв УНІАН, у японському порту Вакканай шестеро росіян загинули на судні "Тайган", яке плавало під прапором Камбоджі.
Про пожежу на судні з екіпажем з 14 росіян і 4 українців у порту Вакканай на північному японському острові Хоккайдо стало відомо сьогодні вночі.
Судно "Тайган" водотоннажністю 497 тонн, яке перевозить крабів, увійшло до порту міста Вакканай у вівторок, 14 травня.