Януковичу принесуть ще 5 тисяч підписів за помилування Тимошенко

Правозахисний рух «Всеукраїнська комісія справедливості» сьогодні планує передати до адміністрації президента Віктора Януковича п’ять тисяч підписів з вимогою звільнення Юлії Тимошенко та інших політичних в'язнів.

У заході візьмуть участь опозиціонери Іван Кириленко, Роман Забзалюк, Володимир Ар'єв, Василь Кравчук, Юрій Одарченко, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше з проханням звільнити Юлію Тимошенко з використанням механізму амністії до Януковича зверталися жінки-депутати Верховної Ради та вищі церковні ієрархи України. Припинення вибіркового застосування правосуддя вже не перший рік вимагають від української влади її американські і європейські партнери.