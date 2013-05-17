У Росії поки не знають, чи багатьом знадобиться спрощене громадянство

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав керівник ФМС Росії Костянтин Ромодановський, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ми чекаємо всіх, але над законопроектом поки працюємо. Зараз наперед передбачати й говорити про той обсяг, хто захоче приїхати до РФ, а хто не захоче, складно й, напевно, неправильно», - сказав Ромодановський.

При цьому він зазначив, що відповідний законопроект буде розроблено у вказані керівництвом РФ терміни.

На тему: Путін вимагає спростити і прискорити процес отримання громадянства РФ

Як повідомляв УНІАН, 14 травня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив на 1,5 місяці – до 1 серпня 2013 року прискорити розробку законопроекту про спрощене отримання громадянства РФ для російських співвітчизників.

«Розробити і внести до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації проект федерального закону, який передбачає спрощення процедур і скорочення термінів розгляду заяв про прийом у громадянство Російської Федерації від співвітчизників – носіїв російської мови, родичі яких по прямій висхідній лінії раніше проживали на території Російської Федерації і СРСР, за умови їх переїзду на постійне місце проживання до Російської Федерації та відмови від громадянства іноземної держави», - зазначається в документі.

До Держдуми РФ уже внесено один законопроект про спрощений механізм отримання російського громадянства співвітчизниками. Один із авторів законопроекту, перший заступник голови Комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Владимир Джабаров повідомив, що зміни до закону про громадянство можуть у першу чергу торкнутися 25 млн громадян країн СНД.

За даними Федеральної міграційної служби Росії, РФ в умовах демографічного спаду для економічного зростання необхідно залучити не менш як 300 тис. трудових мігрантів із-за кордону.

18 квітня віце-прем'єр-міністр РФ із питань ВПК Дмитро Рогозін запропонував видавати російські паспорти іноземним фахівцям, які зайняті у військовій промисловості.