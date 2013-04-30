Путін вимагає спростити і прискорити процес отримання громадянства РФ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться у дорученні російського президента за підсумками спілкування з росіянами в ефірі російських ЗМІ.

«Розробити і внести до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації проект федерального закону, що передбачає спрощення процедур і скорочення термінів розгляду заяв про прийом у громадянство Російської Федерації від співвітчизників – носіїв російської мови, родичі яких по прямій висхідній лінії раніше проживали на території Російської Федерації і СРСР, за умови їх переїзду на постійне місце проживання до Російської Федерації і відмови від громадянства іноземної держави», - зазначається у повідомленні.

Дане доручення має бути виконане до 15 вересня 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, до Держдуми РФ вже внесено один законопроект про спрощений механізм отримання російського громадянства співвітчизниками. Один із авторів законопроекту, перший заступник голови Комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Володимир Джабаров повідомив, що зміни до закону про громадянство можуть, у першу чергу, торкнутися 25 млн громадян країн СНД.

За даними Федеральної міграційної служби Росії, РФ в умовах демографічного спаду для економічного зростання необхідно залучати не менш як 300 тис. трудових мігрантів з-за кордону.

18 квітня віце-прем'єр-міністр РФ з питань ВПК Дмитро Рогозін запропонував видавати російські паспорти іноземним фахівцям, які зайняті у військовій промисловості.