Зеки зашили собі роти, вимагаючи дозволити їм дивитися ЧС-2006

Двоє ув`язнених болгарської в`язниці Пазарджік розпочали голодування. Вони зашили собі роти, залишивши лише маленьку щілинку для куріння, передає Ananova.

Ув`язнені вимагають від начальства встановити на час чемпіонату світу зфутболу в їх камери телевізори і забезпечити регулярне постачання чаєм, кавою і цигарками.

У разі невиконання їх вимог до страйкарів готові приєднатися ще п`ятнадцять чоловік. Начальник в`язниці Веселін Котцев веде переговори з "прихильниками футболу", вже заявивши їм, що вони висунули нездійсненні вимоги.

Лєнта.ру