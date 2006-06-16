Зеки зашили собі роти, вимагаючи дозволити їм дивитися ЧС-2006
15:01, 16 червня 2006Політика
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Залишилися щілинки для куріння
Двоє ув`язнених болгарської в`язниці Пазарджік розпочали голодування. Вони зашили собі роти, залишивши лише маленьку щілинку для куріння, передає Ananova.
Ув`язнені вимагають від начальства встановити на час чемпіонату світу зфутболу в їх камери телевізори і забезпечити регулярне постачання чаєм, кавою і цигарками.
У разі невиконання їх вимог до страйкарів готові приєднатися ще п`ятнадцять чоловік. Начальник в`язниці Веселін Котцев веде переговори з "прихильниками футболу", вже заявивши їм, що вони висунули нездійсненні вимоги.
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