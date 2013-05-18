У Чернігові перевізники максимально скоротили кількість автобусів у напрямку Києва

Як передає кореспондент УНІАН, люди кажуть, що з 9-ої ранку жодної маршрутки на Київ не було. Водії таксі пропонують доїхати до Києва за 100-150 грн, за умови, що візьмуть кілька пасажирів (вартість квитка на маршрутці 50 грн).

З іншої зупинки – від готелю ”Україна” до 9-ї ранку відправилися тільки два автобуси. Причин такої ситуації ніхто не пояснює.

Напередодні активісти Чернігівського обласного осередку організації ”Наступ” повідомили, що у Житомирській, Чернігівській, Черкаській областях у суботу до 15:00 не їздитимуть приміські автобуси до столиці. За їхньою інформацією, компаніям погрожують забрати ліцензії на перевезення, у разі виходу на маршрут у суботу.

Разом із тим, у секторі громадських зв`язків УМВС в області повідомили, що сьогодні на Чернігівщині ДАІ працює в посиленому режимі несення служби, здійснюється перевірка технічного стану автобусів та самопочуття водіїв, оскільки у Києві проводиться День Європи та є велика кількість заявок на виїзд громадян для участі в заходах.

У секторі зазначили, що на Чернігівщині проводяться профілактичні заходи на пасажирському автотранспорті. Їх мета – підвищення рівня безпеки дорожнього руху на пасажирському автомобільному транспорті, недопущення дорожньо-транспортних пригод та зміцнення транспортної дисципліни серед водіїв автобусів. Працівники ДАІ, зокрема, перевіряють дотримання водіями швидкісного режиму та режиму їхньої праці і відпочинку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відбуваються масові заходи в рамках всеукраїнської акції ”Вставай, Україно!”. Також під егідою Партії регіонів проходить акція ”Всеукраїнський антифашистський марш ”У Європу - без фашистів!”.