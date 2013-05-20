Єфремов пропонує поки не «реформувати» Нафтогаз: голосів у ВР немає

Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов запропонував не включати до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради цього тижня проект закону про реформування НАК “Нафтогаз України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Погоджувальній раді.

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За словами Єфремова, “це питання, перш за все, глобально-політичне, воно має велике звучання в суспільстві, й для того, щоб ставити це питання, необхідно, щоб уряд його допрацював до такого рівня, коли б представники всіх політичних сил, які знаходяться в парламенті, розуміли, що відбувається, куди рухається ситуація, і, зрештою, щоб ми прийшли до узгодженої дії”.

“Тому що просто так, не пояснюючи чітко позицію законопроекту, провести його в парламенті буде дуже проблематично”, - підкреслив Єфремов.