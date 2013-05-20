МВС розслідує бездіяльність міліції під час побиття журналістів у Києві

Керівництво ГУ МВС України в м. Києві призначило службове розслідування з приводу бездіяльності працівників правоохоронних органів під час інциденту на вулиці Велика Житомирська 18 травня, внаслідок якого було побито журналістів.

Про це УНІАН повідомив в.о. начальника УЗГ МВС України Сергій Бурлаков.

“Службове розслідування з цього приводу призначено і проводиться”, - сказав він та запевнив, що його результати буде оприлюднено.