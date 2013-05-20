Кличко: Єдиного кандидата в президенти від опозиції назвуть через рік

Як повідомляє Українська правда, про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Ми розуміємо, що тільки разом, тільки об'єднавши зусилля опозиційних сил – партій "Удар", "Батьківщина" і "Свобода" - ми можемо виграти у представника більшості. Тільки тому, що більшість має шалений адміністративний і фінансовий ресурс", - зазначив Кличко.

"Ми домовилися, що якщо нам кажуть, що вибори можуть пройти в один тур, то однозначно в першому турі буде висунутий єдиний кандидат від опозиції. Якщо вибори будуть проходити в два тури, у другому турі також буде єдиний узгоджений кандидат від опозиційних сил", - сказав він.

Також лідер "Удару" пояснив, що дане питання досі не вирішене через те, що виборів іще багато часу.

"Ми розуміємо, що потрібно висунути єдиного кандидата також. Але ця позиція на сьогоднішній день залишилася невирішеною, тому, що до цього ще багато часу. Я впевнений, що це перші кроки, і прийде час, думаю, і до весни наступного року ми зможемо висунути єдиного кандидата від опозиційних сил на посаду президента", - заявив Кличко.