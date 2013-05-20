Freedom House закликає притягнути до відповідальності нападників на журналістів

Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті організації.

«Будь-яка подальша затримка в пошуках нападників, принаймні частина яких, очевидно, відома владі, є відмовою від гарантій вільної та безперешкодної роботи журналістів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Freedom House вказує на наявну в Україні тенденцію до недобросовісних розслідувань нападів на журналістів, що веде країну «до культури безкарності».

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко пообіцяв покарати винних у нападі 18 травня і повідомив, що справа перебуває під його особистим контролем.