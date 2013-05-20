Freedom House закликає притягнути до відповідальності нападників на журналістів
22:52, 20 травня 2013Політика
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Міжнародна організація Freedom House занепокоєна через напад на журналістів 18 травня і закликає владу України провести повне розслідування і притягнути до відповідальності нападників.
Freedom House занепокоєна нападом на журналістів / Фото Влада Соделя
Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті організації.
«Будь-яка подальша затримка в пошуках нападників, принаймні частина яких, очевидно, відома владі, є відмовою від гарантій вільної та безперешкодної роботи журналістів», - йдеться в повідомленні.
Крім того, Freedom House вказує на наявну в Україні тенденцію до недобросовісних розслідувань нападів на журналістів, що веде країну «до культури безкарності».
Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко пообіцяв покарати винних у нападі 18 травня і повідомив, що справа перебуває під його особистим контролем.
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