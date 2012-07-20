Прокурор: Строки давності у справі Луценка не збігають

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прокурор Віктор Клименко.

"Як відомо, закон обмежує строки, впродовж яких особу може притягнуто до відповідальності. Але закон також визначає, що закінчення давності переривається, якщо до закінчення визначених законом строків особа скоює новий злочин. У такому разі обчислення давності починається з дня скоєння нового злочину. Це стосується і справи Луценко також", - пояснив представник держобвинувачення.

Він також підкреслив, що в будь-якому випадку закриття кримінальної справи за строками давності не є реабілітуючою обставиною.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, на засіданні Печерського суду Києва прокурор Дмитро Лобань заявив, що Генеральна прокуратура України змінила Ю.Луценку звинувачення по епізоду про стеження на м`якше.

Ю.Луценку змінено звинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 УК), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.

Після судового засідання адвокат Олексій Баганець припустив, що справа екс-міністра про організацію незаконного стеження може бути закрита в серпні у зв`язку із закінченням строку давності.

Довідка УНІАН. Раніше Ю.Луценку було висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка.

Суть зловживань, що інкримінуються екс-міністру, зводиться до того, що він, а також Володимир Тарасенко і Олег Павлєнов (обидва працювали в Департаменті карного розшуку МВС), у рамках розслідування справи про отруєння В.Ющенка нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.