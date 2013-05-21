Затулін пропонує Росії почати з Україною переговори про подвійне громадянство

Міністерство закордонних справ Росії має почати переговори з Україною про дозвіл подвійного громадянства для громадян двох держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на парламентських слуханнях в Раді федерації Росії сказав Костянтин Затулін.

«В Україні подвійне громадянство офіційно не дозволене. Є в українському законодавстві покарання за одержання другого громадянства? Немає... Це предмет серйозних переговорів з Україною. Ми з Україною ведемо які завгодно переговори – про газ, про Митний союз, про розмежування морського простору, лише про громадян РФ ніяких або майже ніяких, зокрема й про подвійне громадянство. Чому це нас не турбує?», - сказав Затулін.

Він переконаний, що від російських співвітчизників для одержання російського громадянства за спрощеною процедурою не треба вимагати переїзду до РФ і відмови від громадянства країни перебування.

«Навіщо нам, щоб громадянин вийшов із громадянства (країни проживання)? Якщо він переїздить на територію РФ, напевно, він на це погодитися, а якщо він не збирається переїздити на територію РФ? Якщо він Жерар Депардьє? Він що, у Мордовії постійно проживає і не збирається жити у Франції та Голландії», - наголосив Затулін.

Він упевнений, що те, що можливе для Депардьє, має бути можливим для офіцерів ЧФ РФ, які після виходу у відставку мають житло тільки в Севастополі.

«Коли він стає відставником, доводитися, забувши присягу, переходити в громадянство України – соцзабез, робота, діти, все вимагає від нього громадянства України. А наша шанована держава говорить: оскільки ти хочеш українське громадянство, ми тебе позбавимо російського», - відзначив Затулін.

При цьому він наголосив, що Конституція РФ і російське законодавство не забороняють мати росіянам громадянство інших країн.

«Що робити нашим співвітчизникам, які проживають в Україні, Білорусі, Казахстані, де росіян налічується мільйони людей. Що буде, якщо ми організуємо масовий відхід російського населення з Криму, Севастополя, України, Білорусі, Казахстану? Як змінитися внутрішній етнічний баланс у цих державах, який і так змінюється, і що стане з політикою цих держав», - сказав Затулін.

При цьому він заявив, що РФ зацікавлена в тому, щоб співвітчизники залишалися у цих країнах, але мали можливість мати російські паспорти.

Затулін вважає, що наявність паспорта РФ створює зв'язок із Росією і може бути задіяна «в різних випадках».

Він вважає, що наявність подвійного громадянства є перешкодою для асиміляції, особливо в Україні.

За його словами, Угорщина, Румунія і Польща стимулюють одержання свого громадянства серед співвітчизниках в інших країнах, не вимагаючи переїзду на територію цих країн.

«Давайте не перешкоджатимемо розвитку подвійного громадянства для цих категорій і не вимагатимемо від них відмови від громадянства країни проживання як умови одержання громадянства РФ», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив на 1,5 місяця – до 1 серпня 2013 року прискорити розробку законопроекту про спрощене одержання громадянства РФ для російських співвітчизників.

«Розробити і внести до Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації проект федерального закону, що передбачає спрощення процедур і скорочення термінів розгляду заяв про прийом у громадянство Російської Федерації від співвітчизників – носіїв російської мови, родичі яких за прямою висхідною лінією раніше проживали на території Російської Федерації та СРСР, за умови їхнього переїзду на постійне місце проживання до Російської Федерації та відмови від громадянства іноземної держави», - говориться в документі.

До Держдуми РФ вже внесено один законопроект про спрощений механізм одержання російського громадянства співвітчизниками. Один із авторів законопроекту, перший заступник голови Комітету Ради федерації РФ у міжнародних справах Володимир Джабаров повідомив, що зміни до закону про громадянство можуть в першу чергу торкнутися 25 млн. громадян країн СНД.