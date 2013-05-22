Батьківщина заявляє, що Захарченко збрехав з трибуни ВР і має звільнитися (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО ”Батьківщина”, про це сьогодні заявив народний депутат, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Олександр Дубовой.

За його словами, існують як мінімум два відеозаписи, які підтверджують, що міліція супроводжувала скандальний БРДМ, через який виникла бійка під час масових акцій у Києві 18 травня.

«На першому відео, відзнятому репортером інформаційного агентства АР Дмитром Власовим та опублікованому на сайті видання ”Кореспондент”, видно, що військову машину супроводжує патрульний автомобіль ДАІ з включеними спецсигналами при переїзді перехрестя вулиць Інститутської та Хрещатика. Також на відео можна побачити, що на перехресті стоїть співробітник ДАІ, який не вчиняє жодних дій для зупинки БРДМ, який рухається слідом за патрульним автомобілем», - сказав Дубовой.

Він повідомив, що у його розпорядженні є ще один відеозапис, який викриває неправду міністра Захарченка.

На відеозапису, відзнятому мобільним телефоном на вулиці Інститутській, видно, що саме співробітник ДАІ дає команду рухатися водієві БРДМ.

«Патрульна машина здає назад, з вікна автомобіля водій міліцейського екіпажу махає рукою водієві БРДМ і той пристроює військовий автомобіль в колону слідом патрульною машиною», - розповів Дубовой.

За його словами, обидва відео є доказами того, що Захарченка втягнули у політичні ігри і фактично зробили співучасником провокації 18 травня, бо саме міліція забезпечувала проїзд скандального бронетранспортера, на якому були відсутні державні номери.

«Міністра внутрішніх справ, як авторитетного, порядного, чесного керівника, який може служити прикладом до особового складу МВС, більше в Україні немає. Виникає закономірне запитання, як себе має почувати рядових співробітник міліції, за якою він мораллю діятиме, якщо його міністр так безчесно говорить неправду з трибуни парламенту всьому українському суспільству», - зазначив депутат.

”Саме тому, Захарченко, якщо для нього не є пустими слова про офіцерську гідність і честь, має добровільно подати у відставку та принести вибачення українському народові та Верховній Раді України”, - сказав Дубовой.

Він також повідомив, що має намір звернутися до Генеральної прокуратуру із відповідними зверненням щодо встановлення співробітників ДАІ, які супроводжували БРДМ на патрульному автомобілі, та всупереч законодавству і посадовим інструкціям не зупинили рух військової машини без державних номерних знаків.