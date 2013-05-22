Журналісти готують нову акцію протесту під Кабміном

У четвер, 23 травня, о 9:00 біля будівлі Кабінету Міністрів України по вул. Грушевського, 12/2 збираються представники українських ЗМІ та учасники руху «Стоп цензурі!».

Як повідомляє Телекритика, вони вимагатимуть розслідування нападу на своїх колег Ольгу Сніцарчук (5 канал) та Владислава Соделя («Коммерсантъ-Украина»), а також виступлять проти незаконного позбавлення акредитації журналістів через те, що вони висловили свій протест на засіданні уряду 22 травня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні Кабміну виступив з вимогою позбавити акредитації журналістів, які взяли участь у мовчазній акції на підтримку колег, побитих 18 травня в Києві.

На початку виступу прем'єра кілька журналістів повернулися до нього спинами, на яких були прикріплені плакати з написом: “Сьогодні журналістка - завтра ваша донька, дружина, дитина. Дійте!”.