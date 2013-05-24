Табачник: Уряд працює над збільшенням оплати праці педагогів

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час виступу на Годині запитань до уряду у Верховній Раді.

“Ні в кого не викликає сумніву необхідність підняття соціального захисту вчителів і підвищення престижності вчительської професії в суспільстві”, - сказав він.

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Він відзначив, що з 1 липня 2012 року по 1 січня 2013 року підвищення заробітної плати усім педагогічним працівникам відбувалося: з 1 липня, 1 жовтня, 1 грудня 2012 року та з 1 січня 2013 року.

За словами Табачника, це підвищення заробітної плати в середньому більш як на 20 відсотків впродовж одного навчального року.

Зокрема, відзначив міністр, в грудні минулого року середня заробітна плата вчителя вищої категорії становила 2246 гривень, зараз — 3190, вчителя з трирічним стажем відповідно 1642 гривні, зараз - 2450.

“Ми розуміємо, що цього замало, але уряд і в подальшому буде працювати над підвищенням заробітної плати працівникам освіти”, - запевнив Табачник.