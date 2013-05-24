Табачник: Уряд працює над збільшенням оплати праці педагогів
Міністр освіти і науки Дмитро Табачник стверджує, що уряд проводить цілеспрямовану послідовну політику для збільшення заробітної плати педагогічним працівникам.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час виступу на Годині запитань до уряду у Верховній Раді.
“Ні в кого не викликає сумніву необхідність підняття соціального захисту вчителів і підвищення престижності вчительської професії в суспільстві”, - сказав він.
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Він відзначив, що з 1 липня 2012 року по 1 січня 2013 року підвищення заробітної плати усім педагогічним працівникам відбувалося: з 1 липня, 1 жовтня, 1 грудня 2012 року та з 1 січня 2013 року.
За словами Табачника, це підвищення заробітної плати в середньому більш як на 20 відсотків впродовж одного навчального року.
Зокрема, відзначив міністр, в грудні минулого року середня заробітна плата вчителя вищої категорії становила 2246 гривень, зараз — 3190, вчителя з трирічним стажем відповідно 1642 гривні, зараз - 2450.
“Ми розуміємо, що цього замало, але уряд і в подальшому буде працювати над підвищенням заробітної плати працівникам освіти”, - запевнив Табачник.