УДАР вимагає звільнити ЦВК в повному складі

“УДАР” вимагає дострокового припинення повноважень чинного складу Центральної виборчої комісії. Про це заявив народний депутат від фракції “УДАР” Валерій Карпунцов після закінченню робочої групи по узгодженню проекту закону щодо проведення виборів в 5 проблемних округах.

“Треба поставити питання політичної відповідальності ЦВК за ситуацію, що склалася навколо виборів у цих проблемних округах. А також питання дострокового припинення цього складу Центральної виборчої комісії і внесення на розгляд парламенту Президентом нового складу комісії, як того вимагає закон. І щоби в цьому складі комісії були присутні представники всіх парламентських фракцій”, - наголосив Валерій Карпунцов, додавши, що партія “УДАР”, яка має фракцію у Верховній Раді, на сьогодні не має свого представника в ЦВК, хоча це передбачено законом.

Депутат наголосив, що потрібно усунути всі недоліки старого закону про вибори, які дали можливість окружним комісіям фальсифікувати результати виборів, – починаючи від принципу формування комісій і закінчуючи відповідальністю. “Якщо проводити вибори у всіх 5 округах за старим законом, як це пропонує влада, це будуть ті самі маніпуляції і неможливість встановити результати виборів, що ми вже бачили”, - цитує Карпунцова прес-служба партії.